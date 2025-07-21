У Кремлі не виключили можливість зустрічі Трампа, Путіна і Сі в Китаї.

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У Кремлі прокоментували чутки щодо ймовірної зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та очільника Кремля Володимира Путіна під час вересневих урочистостей у Пекіні.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі ЗМІ заявив, що в Москві «не чули» про плани президента Трампа відвідати Китай у ті самі дні, коли там перебуватиме Путін. Водночас Пєсков припустив, що у разі такої події питання про доцільність проведення зустрічі може бути порушене.

Так у Кремлі відреагували на публікацію британської газети The Times, яка повідомила про можливу тристоронню зустріч у Китаї під час святкування завершення Другої світової війни у вересні. Видання зазначило, що Путін уже прийняв запрошення на захід, а голова КНР планує надіслати запрошення і Трампу.

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