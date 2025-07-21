Практика судов
  1. В Украине

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина, Си и Трампа в Китае

13:37, 21 июля 2025
В Кремле не исключили возможность встречи Трампа, Путина и Си в Китае
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина, Си и Трампа в Китае
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кремле прокомментировали слухи о вероятной встрече президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина во время сентябрьских торжеств в Пекине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии СМИ заявил, что в Москве «не слышали» о планах президента Трампа посетить Китай в те же дни, когда там будет находиться Путин. В то же время Песков допустил, что в случае такого развития событий может быть поднят вопрос о целесообразности проведения встречи.

Так в Кремле отреагировали на публикацию британской газеты The Times, которая сообщила о возможной трёхсторонней встрече в Китае во время празднования окончания Второй мировой войны в сентябре. Издание отметило, что Путин уже принял приглашение на мероприятие, а глава КНР планирует направить приглашение и Трампу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В СБУ ответили НАБУ и САП: заявления о возможном раскрытии СБУ информации о негласных следственных действиях, проводимых НАБУ и САП, являются манипуляцией

Сотрудники СБУ не получали доступ к информации о негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП – в СБУ отреагировали на обвинения НАБУ и САП.

МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной без требований реформ, в то время как Украине пришлось пройти 8 пересмотров с требованиями – Роксолана Пидласа

МВФ уже имеет практику, когда согласовывает сотрудничество со странами без требований относительно реформ – в то время как Украине приходится постоянно отчитываться о выполнении «структурных маяков».

ВККС «по-тихому» пересмотрела результаты квалификационного экзамена в рамках конкурса в апелляционные суды – кандидат получил допуск к собеседованию

Как выяснилось, практическое задание кандидата в общий апелляционный суд Комиссия вообще не проверяла.

ВСК Верховной Рады после обнародования ОГП результатов обысков в НАБУ может созвать специальное заседание

«В свете сегодняшних событий с НАБУ мы проведем отдельное специальное заседание нашей ВСК по фактам коррупции в правоохранительных органах и судах, с приглашением СБУ, НАБУ, САП, и, конечно, Генерального прокурора», — отметил заместитель главы ВСК Максим Бужанский.

«Заполнить не менее 20% вакансий судей» к сентябрю 2025 года: ВККС стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) по плану Ukraine Facility должна быстро заполнить 20% вакансий судей до конца сентября 2025 года, иначе Украине не засчитают выполнение индикатора и, соответственно, госбюджет рискует недополучить средства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду