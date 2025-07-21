В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина, Си и Трампа в Китае

В Кремле не исключили возможность встречи Трампа, Путина и Си в Китае

Источник фото: Getty Images

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В Кремле прокомментировали слухи о вероятной встрече президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина во время сентябрьских торжеств в Пекине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии СМИ заявил, что в Москве «не слышали» о планах президента Трампа посетить Китай в те же дни, когда там будет находиться Путин. В то же время Песков допустил, что в случае такого развития событий может быть поднят вопрос о целесообразности проведения встречи.

Так в Кремле отреагировали на публикацию британской газеты The Times, которая сообщила о возможной трёхсторонней встрече в Китае во время празднования окончания Второй мировой войны в сентябре. Издание отметило, что Путин уже принял приглашение на мероприятие, а глава КНР планирует направить приглашение и Трампу.

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