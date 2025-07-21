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В Гоструда разъяснили, можно ли отказать работнику в принятии на работу по возрасту

20:06, 21 июля 2025
Законодательство запрещает отказывать в приеме на работу через возраст, за исключением случаев, когда для определенных должностей установлены возрастные ограничения.
В Гоструда разъяснили, можно ли отказать работнику в принятии на работу по возрасту
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Государственная служба по труду объясняет, можно ли отказать работнику в принятии на работу по возрасту.

Отказать работнику в принятии на работу по возрасту возможно только в том случае, если законодательством установлены возрастные ограничения для определенной категории работников. К примеру, должности государственной службы, спасатели, водолазы и прочее.

Между тем, отказ в приеме на работу по признакам возраста – это дискриминация личности в трудовой сфере или эйджизм, когда человека не берут на работу, потому что ему 45+.

Запрещается также отказ в принятии на работу гражданина по мотивам достижения им пенсионного возраста (ст. 11 Закона Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других престарелых в Украине" Согласно этому закону Государство гарантирует каждому ветерану труда и гражданину пожилого возраста надлежащий уровень жизни, подготовки, трудовых навыков и с учетом состояния здоровья).

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