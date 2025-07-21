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Зеленский озвучил задачи новому министру обороны Шмыгалю

13:31, 21 июля 2025
Зеленский требует ударной ответки – перехватчики, дроны и 100% обеспечение армии.
Зеленский озвучил задачи новому министру обороны Шмыгалю
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Во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля Президент Владимир Зеленский определил ключевые задачи для Министерства обороны и других институтов, вовлеченных в оборонный сектор, включая предприятия оборонной промышленности. Главная цель - обеспечить адекватный ответ на российские удары, соответствующий уровню угрозы.

Зеленский подчеркнул, что до конца этой недели необходимо заключить контракты на поставку всех доступных дронов-перехватчиков, которые доказали свою эффективность. Часть соглашений уже подписана, но некоторые еще нуждаются в доработке. Президент подчеркнул, что приоритетами являются подготовка операторов дронов и создание необходимой инфраструктуры - от производства до боевого применения перехватчиков.

«Сейчас уже каждую ночь «шахеды» сбиваются перехватчиками, но таких результатов должно быть в разы больше. Обязательно должны быть обеспечены 100 % потребностей армейской авиации, Воздушных сил, всех подразделений, которые защищают жизнь в наших городах и селах. Также вы должны обеспечить значительное увеличение частоты и дальности нашего применения дронов против российских объектов. Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для наших Сил обороны», - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина имеет сотни соглашений с партнерами по поставкам оружия, совместного производства и инвестиций. Он поручил министру обороны и секретарю СНБО в течение десяти дней провести аудит этих соглашений и предоставить отчет с четкими сроками их выполнения. Это касается всех договоренностей, в частности «датской модели», коалиций возможностей, двусторонних соглашений и проектов по созданию оружейных заводов за рубежом.

Зеленский призвал активизировать работу в международных форматах, таких как «Рамштайн», вместе с секретарем СНБО и министром иностранных дел. По его словам, каждый руководитель в сфере обороны знаком с дефицитами, сильными сторонами украинских производств и приоритетами партнеров. Сегодня запланирована встреча на уровне министров для обсуждения этих вопросов.

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оружие война Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Минобороны

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