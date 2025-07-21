Зеленський озвучив завдання новому міністру оборони Шмигалю

Зеленський вимагає ударної відповідi – перехоплювачі, дрони і 100% забезпечення армії.

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Під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля Президент Володимир Зеленський визначив ключові завдання для Міністерства оборони та інших інституцій, залучених до оборонного сектору, включно з підприємствами оборонної промисловості. Головна мета — забезпечити адекватну відповідь на російські удари, що відповідає рівню загрози.

Зеленський наголосив, що до кінця цього тижня необхідно укласти контракти на постачання всіх доступних дронів-перехоплювачів, які довели свою ефективність. Частина угод уже підписана, але деякі ще потребують доопрацювання. Президент підкреслив, що пріоритетами є підготовка операторів дронів і створення необхідної інфраструктури — від виробництва до бойового застосування перехоплювачів.

«Зараз уже щоночі «шахеди» збиваються перехоплювачами, але таких результатів має бути в рази більше. Обов’язково мають бути забезпечені 100 % потреб армійської авіації, Повітряних сил, усіх підрозділів, які захищають життя в наших містах і селах. Також ви повинні забезпечити значне збільшення частоти й дальності нашого застосування дронів проти російських об’єктів. Кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони», — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна має сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільного виробництва та інвестицій. Він доручив міністру оборони та секретарю РНБО протягом десяти днів провести аудит цих угод і надати звіт із чіткими термінами їх виконання. Це стосується всіх домовленостей, зокрема «данської моделі», коаліцій спроможностей, двосторонніх угод і проєктів зі створення збройних заводів за кордоном.

Зеленський закликав активізувати роботу в міжнародних форматах, таких як «Рамштайн», разом із секретарем РНБО та міністром закордонних справ. За його словами, кожен керівник у сфері оборони обізнаний із дефіцитами, сильними сторонами українських виробництв і пріоритетами партнерів. Сьогодні запланована зустріч на рівні міністрів для обговорення цих питань.

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