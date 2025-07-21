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Алюшина назвала головні перешкоди для молоді на держслужбі — НАДС готує зміни

15:37, 21 липня 2025
Національне агентство України з питань державної служби оголосило про роботу над залученням молоді до публічної служби.
Алюшина назвала головні перешкоди для молоді на держслужбі — НАДС готує зміни
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Голова НАДС Наталія Алюшина заявила, що Національне агентство України з питань державної служби продовжує роботу над тим, щоб державна служба ставала відкритішою, професійнішою та привабливішою — зокрема, для молоді.

«Ми бачимо, що молодь прагне не лише знати, як працює держава, а й впливати на процес. Ви ставите важливі запитання, об’єднуєтеся заради спільних цінностей. І ми, як орган, відповідальний за формування політики у сфері державної служби, працюємо над тим, аби створити для вас можливості», — наголосила Алюшина.

Однак, як вказала очільниця НАДС у молодь вказує на низку бар’єрів, які заважають їй приєднатися до публічної служби. Серед основних перешкод:

  • токсична організаційна культура (23,2%);
  • низький рівень заробітної плати (21,2%);
  • корупція в органах влади (14,8%);
  • політичний тиск (14,3%);
  • відсутність можливості працювати дистанційно (13,8%);
  • рутинність і відсутність професійних викликів (12,3%).

З огляду на це, НАДС вже запустило роботу над трансформацією державної служби: у рамках реформи впроваджується нова система оплати праці, а також оновлюється система навчання та підвищення кваліфікації. Зокрема, Вища школа публічного управління пропонує сучасні програми, а на платформі EF — безкоштовне вивчення англійської.

Алюшина зазначила також, що уряд 14 липня підтримав законопроєкт НАДС, що передбачає вдосконалення процедур вступу та проходження державної служби, а відновлення конкурсів на посади держслужби за оновленою процедурою заплановане на 1 червня 2026 року — на територіях, де не ведуться бойові дії.

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