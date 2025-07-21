Франція розпочала кримінальне розслідування щодо X через алгоритми

Франція вимагає від Маска відкрити алгоритми платформи X.

Фото: MediaSapiens

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Французька влада розпочала кримінальне розслідування щодо соціальної платформи X, якою володіє Ілон Маск, через підозри в маніпулюванні алгоритмами та незаконному зборі даних користувачів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на заяву платформи.

X повідомила, що французькі правоохоронці вимагали надати доступ до алгоритму рекомендацій платформи, а також до інформації про всі публікації користувачів. Компанія зазначила, що конкретні звинувачення їй невідомі, але вона їх відкидає і відмовилася виконувати вимоги влади, вважаючи їх політично мотивованими.

За словами представників X, французька сторона запросила дані в режимі реального часу та доступ до алгоритмів, щоб «експерти» могли проаналізувати роботу платформи і «виявити правду». Компанія заявила, що має законне право не виконувати ці вимоги.

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