Франция начала уголовное расследование в отношении X из-за алгоритмов

Франция требует от Маска открыть алгоритмы платформы X.

Фото: MediaSapiens

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Французские власти начали уголовное расследование в отношении социальной платформы X, которой владеет Илон Маск, из-за подозрений в манипулировании алгоритмами и незаконном сборе данных пользователей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление платформы.

X сообщила, что французские правоохранители требовали предоставить доступ к алгоритму рекомендаций платформы, а также к информации обо всех публикациях пользователей. Компания отметила, что конкретные обвинения ей неизвестны, но она их отвергает и отказалась выполнять требования властей, считая их политически мотивированными.

По словам представителей X, французская сторона запросила данные в режиме реального времени и доступ к алгоритмам, чтобы «эксперты» могли проанализировать работу платформы и «выявить правду». Компания заявила, что имеет законное право не выполнять эти требования.

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