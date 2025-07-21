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Зеленський провів масштабне оновлення дипкорпусу: призначено 16 нових послів

12:51, 21 липня 2025
Президент України підписав десятки указів про кадрові зміни у МЗС.
Зеленський провів масштабне оновлення дипкорпусу: призначено 16 нових послів
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Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Загалом звільнено низку послів України та призначено 16 нових.

Серед звільнених — посли в Італії, Канаді, Іспанії, Південній Африці, Кореї, Узбекистані, Кіпрі, Швеції, Естонії, Мексиці, Боснії і Герцеговині, а також низці інших країн та міжнародних організацій. Окремі дипломати звільнені одразу з кількох посад.

Натомість свої призначення отримали нові керівники дипломатичних місій у Канаді, Іспанії, Кіпрі, Кенії, ОАЕ, Японії, Алжирі, Бельгії, Естонії, Малайзії, Анголі, Султанаті Оман, Мексиці, Кувейті, а також при ряді міжнародних організацій, зокрема IRENA, ЮНЕП, ООН-Хабітат і ВТО.

Зокрема, Зеленський підписав укази про звільнення:

  1. №504/2025 про звільнення Любові Абравітової з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці.
  2. №505/2025 про звільнення Оксани Драмарецької з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Мексиканських Сполучених Штатах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Панама, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Белізі, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гватемала, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Коста-Рика.
  3. №506/2025 про звільнення Миколи Дорошенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан.
  4. №507/2025 про звільнення Василя Кирилича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Боснії і Герцеговині.
  5. №508/2025 про звільнення Юлію Ковалів з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO)
  6. №509/2025 про звільнення Максима Кононенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці
  7. №510/2025 про звільнення Ярослава Мельника з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Обʼєднаних Націй
  8. №511/2025 про звільнення Руслана Німчинського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр
  9. №512/2025 про звільнення Сергія Погорельцева з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Андорра, Постійного представника України при Всесвітній туристичній організації (ВТО)
  10. №513/2025 про звільнення Дмитра Пономаренка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Монголії
  11. №514/2025 про звільнення Андрія Плахотнюка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція
  12. №515/2025 про звільнення Андрія Праведника з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Обʼєднаній Республіці Танзанія, Постійного представника України при програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійного представника України при програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат)
  13. №516/2025 про звільнення Дмитра Сеніка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA)
  14. №517/2025 Питання Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки: На зміну статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2011 року Nº 618/2011 "про Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки" (зі змінами, внесеними Указами від 28 грудня 2012 року Nº 759/2012, від 12 березня 2014 року Nº 287/2014, від 12 липня 2022 року Nº 491/2022) звільнити СУБХА Максима Алійовича з посади Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.

Укази про призначення:

  1. №518/2025 про призначення Олександра Вороніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці
  2. №519/2025 про призначення Олександра Балануци Надзвичайним і Повноважним Послом України в Обʼєднаних Арабських Еміратах та №520/2025 про призначення Олександра Балануци Постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA)
  3. №521/2025 про призначення Володимира Бачинського Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії і Герцеговині
  4. №522/2025 про призначення Володимира Боєчка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці
  5. №523/2025 про призначення Андрія Касьянова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ангола
  6. №524/2025 про призначення Юрія Лутовінова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії
  7. №525/2025 про призначення Ярослава Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія
  8. №526/2025 про призначення Геннадія Надоленка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Малайзії
  9. №527/2025 про призначення Сергія Ніжинського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр
  10. №528/2025 про призначення Сергія Погорєльцева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах
  11. №529/2025 про призначення Андрія Плахотнюка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді
  12. №531/2025 про призначення Ольги Селих Надзвичайним і Повноважним Послом України в Султанаті Оман
  13. №532/2025 про призначення Юлії Соколовської Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія та №533/2025 про призначення Юлії Соколовської Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО)
  14. №534/2025 про призначення Максима Субха Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Кувейт
  15. №535/2025 про призначення Юрія Токаря Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кенія та №536/2025 про призначення Юрія Токаря Постійним представником України при програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійним представником України при програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат)
  16. №537/2025 про призначення Олександра Щерби Надзвичайним і Повноважним Послом України в Південно-Африканській Республіці

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МЗС указ Володимир Зеленський

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