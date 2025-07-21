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Суд оштрафував директора відпочинкового комплексу за пісні Вєрки Сердючки

15:19, 21 липня 2025
На директора комплексу склали протокол про адміністративне правопорушення за російськомовні пісні «Ха-ра-шо» та «Дольче габана».
Суд оштрафував директора відпочинкового комплексу за пісні Вєрки Сердючки
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Бориспільський міськрайонний суд у справі №359/7565/25 оштрафував директора відпочинкового комплексу в Києві, де під час концерту Вєрки Сердючки виконувалися пісні російською мовою.

Як зазначено в постанові суду, на концерті виконалися «близько двох пісень» російською мовою, що кваліфікували як порушення Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора».

На директора комплексу склали протокол про адміністративне правопорушення. Він не з’явився на судове засідання. Суд визнав його винним за частиною 1 статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується порушення порядку організації і проведення публічних заходів. Директору призначили штраф у розмірі 425 гривень та зобов’язали сплатити 605 гривень судового збору. Станом на 21 липня, за даними сайту судової влади, апеляцію він не подавав.

Відеозаписи концерту, опубліковані телеведучою та акторкою Талою Каталай у соціальних мережах, показують, як Вєрка Сердючка виконує старі хіти, зокрема російськомовні пісні «Ха-ра-шо» та «Дольче габана». Після цього активісти звернулися зі скаргою до Уповноваженого з захисту державної мови.

Тодішній омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що народний артист України Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, має законне право виконувати російськомовні пісні зі свого репертуару.

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