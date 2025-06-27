Мовний омбудсмен пояснив, чому Вєрка Сердючка має право виконувати російськомовні пісні

Омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що порушень закону Андрієм Данилком не було.

Фото: ТСН

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що народний артист України Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, має законне право виконувати російськомовні пісні зі свого репертуару. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Главком».

Кремінь пояснив, що відповідно до законодавства мовою культурно-мистецьких і розважальних заходів є державна мова, однак це правило не стосується виконання чи відтворення пісень.

За словами омбудсмена, після отримання скарг на адресу його відомства він ініціював заходи державного контролю. У межах перевірки будуть заслухані як скаржники, так і організатори виступу Данилка. «Але вже зараз можна сказати, що порушень під час відтворення пісень громадянином України не було, бо його дії не заборонені законом», – підкреслив Кремінь.

Водночас він зазначив, що можуть виникнути питання до організаторів виступу щодо мови оголошення назв пісень, довідкової інформації, випуску квитків, афіш тощо.

Омбудсмен також нагадав, що Андрій Данилко перебуває під санкціями в Росії, і підкреслив, що артист активно підтримує Збройні сили України.

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