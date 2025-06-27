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Языковой омбудсмен объяснил, почему Верка Сердючка имеет право исполнять русскоязычные песни

20:17, 27 июня 2025
Омбудсмен Тарас Кремень заявил, что нарушений закона Андреем Данилко не было.
Языковой омбудсмен объяснил, почему Верка Сердючка имеет право исполнять русскоязычные песни
Фото: ТСН
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что народный артист Украины Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, имеет законное право исполнять русскоязычные песни из своего репертуара. Об этом он рассказал в интервью изданию «Главком».

Креминь пояснил, что в соответствии с законодательством языком культурно-художественных и развлекательных мероприятий является государственный язык, однако это правило не касается исполнения или воспроизведения песен.

По словам омбудсмена, после получения жалоб в адрес его ведомства он инициировал меры государственного контроля. В рамках проверки будут заслушаны как жалобщики, так и организаторы выступления Данилко. «Но уже сейчас можно сказать, что нарушений при воспроизведении песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом», - подчеркнул Кремень.

В то же время он отметил, что могут возникнуть вопросы к организаторам выступления относительно языка объявления названий песен, справочной информации, выпуска билетов, афиш и тому подобное.

Омбудсмен также напомнил, что Андрей Данилко находится под санкциями в России, и подчеркнул, что артист активно поддерживает Вооруженные силы Украины.

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