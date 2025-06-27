В Хмельницкой области мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за неявку в ТЦК после повестки

Жителя Каменеччины судили за уклонение от мобилизации.

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Жителя Каменеччины приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Каменец-Подольская окружная прокуратура доказала в суде вину 45-летнего мужчины по ст. 336 УК Украины. В октябре 2023 года он получил повестку для отправки в воинскую часть, но без уважительных причин не явился на сбор в определенное время.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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