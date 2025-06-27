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На Хмельниччині чоловіка засудили до 3 років в’язниці за неявку до ТЦК після повістки

21:47, 27 червня 2025
Мешканця Кам’янеччини судили за ухилення від мобілізації.
На Хмельниччині чоловіка засудили до 3 років в’язниці за неявку до ТЦК після повістки
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Жителя Кам’янеччини засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Кам’янець-Подільська окружна прокуратура довела в суді вину 45-річного чоловіка за ст. 336 КК України. У жовтні 2023 року він отримав повістку для відправки до військової частини, але без поважних причин не з’явився на збір у визначений час.

Вирок суду ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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