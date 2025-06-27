На Хмельниччині чоловіка засудили до 3 років в’язниці за неявку до ТЦК після повістки

Мешканця Кам’янеччини судили за ухилення від мобілізації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителя Кам’янеччини засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Кам’янець-Подільська окружна прокуратура довела в суді вину 45-річного чоловіка за ст. 336 КК України. У жовтні 2023 року він отримав повістку для відправки до військової частини, але без поважних причин не з’явився на збір у визначений час.

Вирок суду ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.