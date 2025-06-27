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Зеленський доручив ОП та МЗС підготувати графік створення трибуналу проти РФ

19:35, 27 червня 2025
Україна формує механізм покарання за агресію РФ.
Зеленський доручив ОП та МЗС підготувати графік створення трибуналу проти РФ
Фото: armyinform
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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь про результати зовнішньополітичної діяльності за тиждень і доручив команді Офісу президента та Міністерству закордонних справ підготувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу щодо російської агресії проти України.

«Окремо обговорили імплементацію угоди України та Ради Європи про створення трибуналу щодо російської агресії проти України. Доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу – фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи. Потрібне реальне досягнення справедливості, і цей процес не має тривати протягом довгих років чи десятиліть. Наші спільні з партнерами дії заради справедливого покарання Росії за агресію мають бути достатньо швидкими та незмінно професійними», – написав Зеленський.

Крім того, команди уряду та Офісу президента підсумували результати взаємодії з Європою на рівні Європейської ради, Європейської комісії та країн-членів ЄС, а також доповіли про прогрес у переговорах щодо торговельних відносин із Євросоюзом.

«Очікую максимально змістової роботи Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України та команди Офісу щодо конкретних домовленостей із європейцями по фінансуванню нашої оборони, тренування й забезпечення українських воїнів», – додав президент.

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росія МЗС Володимир Зеленський офіс президента

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