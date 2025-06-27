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Зеленский поручил ОП и МИД подготовить график создания трибунала против РФ

19:35, 27 июня 2025
Украина формирует механизм наказания за агрессию РФ.
Зеленский поручил ОП и МИД подготовить график создания трибунала против РФ
Фото: armyinform
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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о результатах внешнеполитической деятельности за неделю и поручил команде Офиса президента и Министерству иностранных дел подготовить четкий график практических шагов для создания трибунала по российской агрессии против Украины.

«Отдельно обсудили имплементацию соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины. Поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала - финализации необходимых договоренностей с партнерами, запуска института и обеспечения его реальной работы. Нужно реальное достижение справедливости, и этот процесс не должен длиться в течение долгих лет или десятилетий. Наши совместные с партнерами действия ради справедливого наказания России за агрессию должны быть достаточно быстрыми и неизменно профессиональными», - написал Зеленский.

Кроме того, команды правительства и Офиса президента подытожили результаты взаимодействия с Европой на уровне Европейского совета, Европейской комиссии и стран-членов ЕС, а также доложили о прогрессе в переговорах по торговым отношениям с Евросоюзом.

«Ожидаю максимально содержательной работы Министерства обороны Украины, Министерства иностранных дел Украины и команды Офиса по конкретным договоренностям с европейцами по финансированию нашей обороны, тренировки и обеспечения украинских воинов», - добавил президент.

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