Трамп проявил интерес к украинскому производству оружия – Ермак

По словам главы Офиса Президента, Трамп внимательно слушал об оборонных достижениях Украины во время крайней встречи с Зеленским.

Фото: ОП

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что президент США Дональд Трамп проявил значительную заинтересованность в достижениях Украины в области производства оружия. Об этом Ермак заявил во время «Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству», который состоялся в Киеве.

«Могу открыть инсайд, что во время последней встречи, которая, мне кажется, была очень хорошей между президентом Зеленским и президентом Трампом, очень много времени президент Трамп уделил именно обсуждению достижения Украины по производству оружия. Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно. Это точно демонстрирует то, что США заинтересованы сотрудничеством с Украиной», - отметил Ермак.

Напомним, на полях саммита НАТО в Гааге Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить практические меры для защиты украинцев. На встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные чиновники с обеих сторон.

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