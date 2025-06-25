Практика судов
  1. В Украине

Зеленский обсудил с Трампом закупку Украиной американских систем ПВО

19:53, 25 июня 2025
Зеленский и Трамп на саммите НАТО обсудили защиту Украины и сотрудничество в производстве оружия.
Зеленский обсудил с Трампом закупку Украиной американских систем ПВО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На полях саммита НАТО в Гааге Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить практические меры для защиты украинцев. Об этом сообщил Зеленский.

Во время встречи стороны сосредоточились на укреплении украинской противовоздушной обороны. "С президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга", - отметил Зеленский. Также обсуждались возможности совместного производства дронов для усиления обеих стран.

По информации пресс-службы Офиса Президента Украины, лидеры договорились продолжить диалог по ПВО с участием европейских партнеров. Зеленский также проинформировал Трампа о переговорах с Россией в Стамбуле, которые завершились лишь обменом пленными и возвращением тел погибших. «Владимир Зеленский акцентировал, что при этом Россия передала также тела своих военных, некоторые - даже с паспортами», - уточнили в пресс-службе.

Президент Украины рассказал о ситуации на фронте, в частности о росте российских атак на гражданскую инфраструктуру, и обсудил перспективы совместного производства оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, на встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные чиновники с обеих сторон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Дональд Трамп Владимир Зеленский ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные лица с обеих сторон, фото

Офис Президента показал, кто присутствовал на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, фото.

Из раздела «руководство» сайта Офиса Генпрокурора исчезла информация об еще одном заместителе Генпрокурора

Информация о заместителе Генпрокурора Антоне Войтенко удалена из раздела «руководство» сайта ОГП.

Кабмин изменил процедуру предоставления доступа к ЕГР и Реестру недвижимости

В определенных случаях фактическое местонахождение органа будет сначала проверять и подтверждать областная военная администрация.

Комиссия по отбору руководителей прокуратур с представителями иностранных проектов прекратила работу

В состав отборочной комиссии руководителей прокуратур входил представитель IDLO — организации, которая из-за остановки финансирования Госдепартаментом США ранее сообщила о паузе в реализации проекта по участию в комиссии по отбору резерва на руководящие должности в органах прокуратуры.

Изменениями в госбюджет предлагается повысить прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров с 1600 до 2102 грн

Кабмин предлагает повысить до 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров, что позволит увеличить должностные оклады в окружных прокуратурах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео