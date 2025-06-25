Зеленский обсудил с Трампом закупку Украиной американских систем ПВО

Зеленский и Трамп на саммите НАТО обсудили защиту Украины и сотрудничество в производстве оружия.

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На полях саммита НАТО в Гааге Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить практические меры для защиты украинцев. Об этом сообщил Зеленский.

Во время встречи стороны сосредоточились на укреплении украинской противовоздушной обороны. "С президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга", - отметил Зеленский. Также обсуждались возможности совместного производства дронов для усиления обеих стран.

По информации пресс-службы Офиса Президента Украины, лидеры договорились продолжить диалог по ПВО с участием европейских партнеров. Зеленский также проинформировал Трампа о переговорах с Россией в Стамбуле, которые завершились лишь обменом пленными и возвращением тел погибших. «Владимир Зеленский акцентировал, что при этом Россия передала также тела своих военных, некоторые - даже с паспортами», - уточнили в пресс-службе.

Президент Украины рассказал о ситуации на фронте, в частности о росте российских атак на гражданскую инфраструктуру, и обсудил перспективы совместного производства оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, на встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные чиновники с обеих сторон.

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