Зеленський обговорив із Трампом закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп на саміті НАТО обговорили захист України та співпрацю у виробництві зброї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На полях саміту НАТО в Гаазі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити практичні заходи для захисту українців. Про це повідомив Зеленський .

Під час зустрічі сторони зосередилися на зміцненні української протиповітряної оборони. «З президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного», – зазначив Зеленський. Також обговорювалися можливості спільного виробництва дронів для посилення обох країн.

За інформацією пресслужби Офісу Президента України, лідери домовилися продовжити діалог щодо ППО за участі європейських партнерів. Зеленський також поінформував Трампа про переговори з Росією в Стамбулі, які завершилися лише обміном полоненими та поверненням тіл загиблих. «Володимир Зеленський акцентував, що при цьому Росія передала також тіла своїх військових, деякі – навіть із паспортами», – уточнили в пресслужбі.

Президент України розповів про ситуацію на фронті, зокрема про зростання російських атак на цивільну інфраструктуру, та обговорив перспективи спільного виробництва зброї й засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, на зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.