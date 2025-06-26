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В Україні створили аналог КАБів – бомба літає на 60 км, але бракує фінансування

07:36, 26 червня 2025
Українська КАБ дешевша та ефективніша за західні аналоги.
В Україні створили аналог КАБів – бомба літає на 60 км, але бракує фінансування
Фото: Defense Express
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Українське конструкторське бюро «Медоїд» розробляє аналог російського комплекту УМПК – керовану авіаційну бомбу (КАБ), яка перетворює звичайну авіабомбу на плануючу. Про це повідомило видання Defense Express, оприлюднивши відео випробувань, де КАБ скинули з бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

Розробники використали зовнішній вигляд російського УМПК, але суттєво вдосконалили внутрішню конструкцію, щоб підвищити точність ураження. «Модуль планування та управління під 500 кг бомбу - власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Модуль навігації свій, проте зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній - аби забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕБ. Але є ще деякі деталі, які ми все ж таки змушені ввозити з-за кордону», – розповів представник КБ «Медоїд» Олег Вострих.

Характеристики та перспективи
Новий КАБ здатен планувати на 60 км і точно вражати цілі, що відповідає вимогам Міноборони. Проводяться роботи для збільшення дальності до 80 км, а за скидання з висоти 10 км можлива дальність до 100 км, залежно від тактики застосування. Випробування показали позитивні результати, але для завершення потрібні ще близько десяти тестових скидів для експертизи Міноборони.

Головною перешкодою є брак фінансування. Вартість одного КАБ становить приблизно 1,2 млн грн (25 тис. доларів). «Кошти – ключовий фактор, що гальмує початок серійного виробництва», – зазначили в КБ.

Чому це важливо?
Українські військові потребують щонайменше 100 далекобійних авіабомб щодня. Західні аналоги, такі як JDAM-ER, AASM Hammer і GBU-39/B SDB, не покривають цю потребу. Український КАБ, який уже дешевший за західні зразки, може стати ефективним рішенням. Конструкторське бюро активно шукає кошти для прискорення робіт і запуску серійного виробництва.

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