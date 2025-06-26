В Украине создали аналог КАБов – бомба летает на 60 км, но не хватает финансирования

Украинская КАБ дешевле и эффективнее западных аналогов.

Фото: Defense Express

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Украинское конструкторское бюро «Медоид» разрабатывает аналог российского комплекта УМПК - управляемую авиационную бомбу (КАБ), которая превращает обычную авиабомбу в планирующую. Об этом сообщило издание Defense Express, обнародовав видео испытаний, где КАБ сбросили с бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

Разработчики использовали внешний вид российского УМПК, но существенно усовершенствовали внутреннюю конструкцию, чтобы повысить точность поражения. «Модуль планирования и управления под 500 кг бомбу - собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут. К изготовлению привлечены отечественные предприятия. Модуль навигации свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний - чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Но есть еще некоторые детали, которые мы все же вынуждены ввозить из-за рубежа», - рассказал представитель КБ «Медоид» Олег Вострых.

Характеристики и перспективы

Новый КАБ способен планировать на 60 км и точно поражать цели, что соответствует требованиям Минобороны. Проводятся работы для увеличения дальности до 80 км, а при сбросе с высоты 10 км возможна дальность до 100 км, в зависимости от тактики применения. Испытания показали положительные результаты, но для завершения нужны еще около десяти тестовых сбросов для экспертизы Минобороны.

Главным препятствием является нехватка финансирования. Стоимость одного КАБ составляет примерно 1,2 млн грн (25 тыс. долларов). «Средства - ключевой фактор, тормозящий начало серийного производства», - отметили в КБ.

Почему это важно?

Украинские военные нуждаются как минимум в 100 дальнобойных авиабомб ежедневно. Западные аналоги, такие как JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39/B SDB, не покрывают эту потребность. Украинский КАБ, который уже дешевле западных образцов, может стать эффективным решением. Конструкторское бюро активно ищет средства для ускорения работ и запуска серийного производства.

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