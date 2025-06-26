Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Украине создали аналог КАБов – бомба летает на 60 км, но не хватает финансирования

07:36, 26 июня 2025
Украинская КАБ дешевле и эффективнее западных аналогов.
В Украине создали аналог КАБов – бомба летает на 60 км, но не хватает финансирования
Фото: Defense Express
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинское конструкторское бюро «Медоид» разрабатывает аналог российского комплекта УМПК - управляемую авиационную бомбу (КАБ), которая превращает обычную авиабомбу в планирующую. Об этом сообщило издание Defense Express, обнародовав видео испытаний, где КАБ сбросили с бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

Разработчики использовали внешний вид российского УМПК, но существенно усовершенствовали внутреннюю конструкцию, чтобы повысить точность поражения. «Модуль планирования и управления под 500 кг бомбу - собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут. К изготовлению привлечены отечественные предприятия. Модуль навигации свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний - чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Но есть еще некоторые детали, которые мы все же вынуждены ввозить из-за рубежа», - рассказал представитель КБ «Медоид» Олег Вострых.

Характеристики и перспективы

Новый КАБ способен планировать на 60 км и точно поражать цели, что соответствует требованиям Минобороны. Проводятся работы для увеличения дальности до 80 км, а при сбросе с высоты 10 км возможна дальность до 100 км, в зависимости от тактики применения. Испытания показали положительные результаты, но для завершения нужны еще около десяти тестовых сбросов для экспертизы Минобороны.

Главным препятствием является нехватка финансирования. Стоимость одного КАБ составляет примерно 1,2 млн грн (25 тыс. долларов). «Средства - ключевой фактор, тормозящий начало серийного производства», - отметили в КБ.

Почему это важно?

Украинские военные нуждаются как минимум в 100 дальнобойных авиабомб ежедневно. Западные аналоги, такие как JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39/B SDB, не покрывают эту потребность. Украинский КАБ, который уже дешевле западных образцов, может стать эффективным решением. Конструкторское бюро активно ищет средства для ускорения работ и запуска серийного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин подготовил изменения в закон о бюджете-2025 – кого они затронут

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на оборону.

«Ты психически больна, тебя нужно лечить», — суд наказал учительницу, которая травила ученицу за нетрадиционную сексуальную ориентацию

После публичного обсуждения сексуальной ориентации во время классного часа, ученица перестала посещать школу и стала плохо учиться, хотя раньше была отличницей.

На встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные лица с обеих сторон, фото

Офис Президента показал, кто присутствовал на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, фото.

Из раздела «руководство» сайта Офиса Генпрокурора исчезла информация об еще одном заместителе Генпрокурора

Информация о заместителе Генпрокурора Антоне Войтенко удалена из раздела «руководство» сайта ОГП.

Кабмин изменил процедуру предоставления доступа к ЕГР и Реестру недвижимости

В определенных случаях фактическое местонахождение органа будет сначала проверять и подтверждать областная военная администрация.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду