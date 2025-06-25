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Заборона виїзду за кордон для жінок 18-27 років – Росія поширює фальшиве відео зі Стефанішиною

19:19, 25 червня 2025
Російська пропаганда поширює фейки про заборону виїзду жінок за кордон.
Заборона виїзду за кордон для жінок 18-27 років – Росія поширює фальшиве відео зі Стефанішиною
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Російські Telegram-канали активно поширюють дезінформацію, стверджуючи, що віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина нібито запропонувала законодавчо заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада підтримала цю ініціативу. Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, насправді Стефанішина таких заяв не робила, а парламент не розглядає подібних заборон. Поширене відео виявилося deepfake, що підтвердила сама віцепрем’єр-міністерка.

Такі маніпуляції є частиною російської інформаційної війни, спрямованої на сіяння паніки серед українців та просування наративу про необхідність капітуляції перед Росією. Експерти закликають перевіряти інформацію з офіційних джерел, щоб уникнути впливу пропаганди.

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росія війна кордон Стефанішина

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