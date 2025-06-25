В Україні розроблять програми навчання працівників правоохоронних органів протидії дискримінації

Кабінет міністрів України затвердив дорожні карти реформ, які передбачають оновлення законодавства про дискримінацію та запровадження навчальних програм для правоохоронців і суддів у сфері протидії нетерпимості.

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Кабінет Міністрів України розглянув та затвердив дорожні карти з подальших реформ. Таке рішення є виконанням зобов’язання, передбаченого пунктом 40 переговорної рамки з Європейським Союзом.

Що змінюють?

До 2027 в Україні планується вдосконалити нормативно-правову базу, що регулює питання дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті.

Зокрема, передбачено перегляд термінології у Законі про засади запобігання та протидії дискримінації, Кримінальному кодексі та Кодексі України про адміністративні правопорушення для узгодження понять «дискримінація», «недискримінація» та інших.

Публічні заклики до насильства з мотивів нетерпимості (включаючи расизм та ксенофобію) будуть визначати як окреме правопорушення, зокрема для юридичних осіб. Для інших кримінальних правопорушень пропонується розцінювати мотив нетерпимості, як обтяжуючу обставину.

Як втілюють?

Для ефективного та узгодженого регулювання злочинів з питань дискримінації та нетерпимості планується розробка навчальних програм для працівників поліції та прокуратури.

Національна школа суддів та Вища рада вже планують розробку таких програм та проведення тренінгів для суддів. Для інших представників правосуддя України також розробляються практичні посібники, які допоможуть фіксувати та кваліфікувати правопорушення з питань нетерпимості відповідно до європейських стандартів.

Для чого?

Нагадаємо, що 21 червня 2024 року ЄС було затверджено переговорну рамку для України. Однією з основних вимог було розроблення Україною дорожніх карт — висунення основних реформ та пріоритетів їх виконання. Укладання цих документацій є важливою умовою для відкриття першого головного кластеру переговорів “Фундаментальні питання”.

Автор: Дарина Шапаренко

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