Фальшиві Резерв+ та Дія за $6500 – як ділки дурили ТЦК і заробляли на ухилянтах

Кіберзлочинці продавали ухилянтам фейкові додатки, щоб обдурити представників ТЦК.

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідувала злочинну групу, яка продавала ухилянтам фальшиві мобільні застосунки «Резерв+» і «Дія», а також підроблені документи для уникнення мобілізації. Операцію провели в Черкаській, Київській та Житомирській областях, повідомили в СБУ.

Зловмисники виготовляли фіктивні посвідчення військовозобов’язаних, довідки про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та бронювання. До складу групи входили п’ятеро осіб: двоє студентів із Житомира, які розробили «клони» застосунків «Резерв+» і «Дія», та троє мешканців Черкащини, які торгували фальшивками. Через підроблені додатки вносились дані до електронних кабінетів, щоб обдурити представників ТЦК під час перевірок.

Продаж фейкових застосунків відбувався через Telegram-боти, а підроблені документи виготовляли в підпільній типографії на території приватної СТО. Вартість «послуг» сягала 6,5 тис. доларів США з одного ухилянта.

Під час обшуків у трьох областях правоохоронці вилучили фальшиві висновки ВЛК, підроблені печатки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та обладнання, використане для злочинної діяльності.

Одному з організаторів схеми оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ) та ч. 3 ст. 358 (підробка документів за попередньою змовою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

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