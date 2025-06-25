На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

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На зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО 25 червня були присутні високопосадовці як з української, так і з американської сторони.

Про це свідчать фото, оприлюднені Офісом Президента.

Так, з української сторони був присутній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника ОП Павло Паліса та інші.

З американської сторони на зустрічі були присутні Державний секретар США Марко Рубіо, міністр оборони США Піт Гегсет, очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та інші.

Нагадаємо, що як Президент Володимир Зеленський, так і Дональд Трамп позитивно оцінили зустріч.

В свою чергу, Володимир Зеленський пообіцяв згодом повідомити деталі зустрічі.

Автор: Наталя Мамченко

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