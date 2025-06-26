Практика судів
  1. В Україні

Посадовець Білоцерківської міської ради погорів на хабарі у $15000 за вплив на ВЛК

07:00, 26 червня 2025
Правоохоронці затримали посадовця Білоцерківської міської ради.
Посадовець Білоцерківської міської ради погорів на хабарі у $15000 за вплив на ВЛК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директора одного з Комунальних закладів Білоцерківської міської ради Київської області викрили за вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 15 тисяч доларів за вплив на працівників Військово-лікарської комісії з метою зняття з військового обліку. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури керівника комунального закладу було викрито 25 червня, безпосередньо після отримання неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У ОГП додали, що на даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура хабар ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.

Кабмін змінив процедуру надання доступу до ЄДР та Реєстру нерухомості

У певних випадках спочатку фактичне місцезнаходження органу буде перевіряти та підтверджувати обласна військова адміністрація.

Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу

До відбіркової комісії керівників прокуратур входив представник IDLO – організації, яка через зупинку фінансування Держдепом США раніше повідомила про паузу в реалізації проекту з участі у комісії з відбору резерву на керівні посади в органах прокуратури.

Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн

Кабмін пропонує підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, що дозволить збільшити посадові оклади в окружних прокуратурах

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду