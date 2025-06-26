Посадовець Білоцерківської міської ради погорів на хабарі у $15000 за вплив на ВЛК

Правоохоронці затримали посадовця Білоцерківської міської ради.

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Директора одного з Комунальних закладів Білоцерківської міської ради Київської області викрили за вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 15 тисяч доларів за вплив на працівників Військово-лікарської комісії з метою зняття з військового обліку. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури керівника комунального закладу було викрито 25 червня, безпосередньо після отримання неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У ОГП додали, що на даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

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