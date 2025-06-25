Практика судів
  1. В Україні

Комітет підтримав законопроект для інтеграції енергетичного ринку України з ЄС

18:25, 25 червня 2025
Ці кроки сприятимуть гармонізації українського енергетичного законодавства з європейськими стандартами, зміцненню енергетичної безпеки та розширенню міжнародного партнерства.
Комітет підтримав законопроект для інтеграції енергетичного ринку України з ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав доопрацьований законопроект, спрямований на впровадження європейських норм у сфері енергетики, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності. Про це повідомила прес-служба Апарату ВРУ.

Законопроект регулює обмін електроенергією між Україною та країнами-членами ЄС, а також передбачає імплементацію норм законодавства Енергетичного Співтовариства. Членам Комітету доручено оформити документ як проєкт Закону України для внесення на розгляд Верховної Ради відповідно до Регламенту (ч. 2 ст. 110).

Комітет рекомендував парламенту включити доопрацьований законопроєкт разом із проєктами №12087 та №12087-1 до порядку денного сесії та ухвалити його за основу в першому читанні.

У сфері міжнародної співпраці Комітет запропонував Комітету з питань інтеграції України до ЄС внести на розгляд ВРУ проєкт Закону №0324 про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Грецькою Республікою для ухвалення в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект ЄС енергетика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.

Кабмін змінив процедуру надання доступу до ЄДР та Реєстру нерухомості

У певних випадках спочатку фактичне місцезнаходження органу буде перевіряти та підтверджувати обласна військова адміністрація.

Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу

До відбіркової комісії керівників прокуратур входив представник IDLO – організації, яка через зупинку фінансування Держдепом США раніше повідомила про паузу в реалізації проекту з участі у комісії з відбору резерву на керівні посади в органах прокуратури.

Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн

Кабмін пропонує підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, що дозволить збільшити посадові оклади в окружних прокуратурах

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео