Комітет підтримав законопроект для інтеграції енергетичного ринку України з ЄС

Ці кроки сприятимуть гармонізації українського енергетичного законодавства з європейськими стандартами, зміцненню енергетичної безпеки та розширенню міжнародного партнерства.

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Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав доопрацьований законопроект, спрямований на впровадження європейських норм у сфері енергетики, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності. Про це повідомила прес-служба Апарату ВРУ.

Законопроект регулює обмін електроенергією між Україною та країнами-членами ЄС, а також передбачає імплементацію норм законодавства Енергетичного Співтовариства. Членам Комітету доручено оформити документ як проєкт Закону України для внесення на розгляд Верховної Ради відповідно до Регламенту (ч. 2 ст. 110).

Комітет рекомендував парламенту включити доопрацьований законопроєкт разом із проєктами №12087 та №12087-1 до порядку денного сесії та ухвалити його за основу в першому читанні.

У сфері міжнародної співпраці Комітет запропонував Комітету з питань інтеграції України до ЄС внести на розгляд ВРУ проєкт Закону №0324 про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Грецькою Республікою для ухвалення в цілому.

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