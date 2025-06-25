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Господарський суд Одеської області повідомив про наявність шести вакантних посад

19:37, 25 червня 2025
Суд шукає судового розпорядника, секретаря судового засідання та низку інших спеціалістів.
Господарський суд Одеської області повідомив про наявність шести вакантних посад
Фото: court.gov.ua
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Господарський суд Одеської області повідомив про наявність низки вакантних посад.

Серед яких:

1) Спеціаліст аналітично-інформаційного відділу (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)

2) Спеціаліст відділу документального забезпечення (канцелярія) (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)

3) Спеціаліст статистичного відділу (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)

4) Спеціаліст відділу управління персоналом (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)

5) Судовий розпорядник (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)

6) Секретар судового засідання (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)

«Посади державної служби категорії «В» на період дії воєнного стану

За додатковою інформацією звертайтесь до відділу управління персоналом:

- за номером телефону: (0482) 307-956

- на електронну пошту: [email protected]», - повідомили у суді.

Суд просить звернути увагу на те, що відповідно до ч.ч. 5-6 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби керівником державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, та без документу про підтвердження рівня володіння державною мовою.

Також ГСОО наполегливо рекомендує завчасно подбати про отримання  державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (офіційний документ, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови, який засвідчує рівень володіння державною мовою).

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