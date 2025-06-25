Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии шести вакантных должностей

Суд ищет судебного распорядителя, секретаря судебного заседания и ряд других специалистов.

Фото: court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии ряда вакантных должностей.

Среди них:

Специалист аналитико-информационного отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

Специалист отдела документального обеспечения (канцелярия) (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

Специалист статистического отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

Специалист отдела управления персоналом (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

Судебный распорядитель (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

Секретарь судебного заседания (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

«Должности государственной службы категории «В» на период действия военного положения.

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел управления персоналом:

– по телефону: (0482) 307-956

– по электронной почте: [email protected]», — сообщили в суде.

Суд обращает внимание, что согласно ч.ч. 5–6 статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» в период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы руководителем государственной службы без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие у таких лиц гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиям законодательства, установленным для соответствующих должностей, и без документа о подтверждении уровня владения государственным языком.

Также ХСОО настоятельно рекомендует заранее позаботиться о получении государственного сертификата о уровне владения государственным языком (официальный документ, выданный Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который подтверждает уровень владения государственным языком).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.