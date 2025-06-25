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Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии шести вакантных должностей

19:37, 25 июня 2025
Суд ищет судебного распорядителя, секретаря судебного заседания и ряд других специалистов.
Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии шести вакантных должностей
Фото: court.gov.ua
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Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии ряда вакантных должностей.

Среди них:

  • Специалист аналитико-информационного отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)
  • Специалист отдела документального обеспечения (канцелярия) (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)
  • Специалист статистического отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)
  • Специалист отдела управления персоналом (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)
  • Судебный распорядитель (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)
  • Секретарь судебного заседания (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

«Должности государственной службы категории «В» на период действия военного положения.

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел управления персоналом:

– по телефону: (0482) 307-956

– по электронной почте: [email protected]», — сообщили в суде.

Суд обращает внимание, что согласно ч.ч. 5–6 статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» в период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы руководителем государственной службы без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие у таких лиц гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиям законодательства, установленным для соответствующих должностей, и без документа о подтверждении уровня владения государственным языком.

Также ХСОО настоятельно рекомендует заранее позаботиться о получении государственного сертификата о уровне владения государственным языком (официальный документ, выданный Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который подтверждает уровень владения государственным языком).

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