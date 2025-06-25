Был очень теплый разговор – Андрей Ермак опубликовал фото встречи Зеленского с Трампом

На встрече Зеленского с Трампом присутствовали Умеров, Сибига и Ермак, фото.

Фото: Telegram / Андрей Ермак

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о теплой и конструктивной встрече Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Во время переговоров стороны обсудили ключевые вопросы глобальной безопасности, пути завершения войны, а также оборону Украины и двустороннее сотрудничество, в частности экономическое, в рамках заключенного соглашения.

«Была очень теплая и конструктивная встреча Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Много обсудили вопросов относительно будущего мировой безопасности, проговорили пути завершения войны. Также говорили об обороне Украины и сотрудничестве, в том числе и экономическом в рамках соглашения. Мы благодарим президента США, весь американский народ за поддержку нашей страны. Правда и справедливость всегда побеждают», - отметил Ермак.

Фото: Telegram / Андрей Ермак

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.