Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Был очень теплый разговор – Андрей Ермак опубликовал фото встречи Зеленского с Трампом

18:11, 25 июня 2025
На встрече Зеленского с Трампом присутствовали Умеров, Сибига и Ермак, фото.
Был очень теплый разговор – Андрей Ермак опубликовал фото встречи Зеленского с Трампом
Фото: Telegram / Андрей Ермак
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о теплой и конструктивной встрече Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Во время переговоров стороны обсудили ключевые вопросы глобальной безопасности, пути завершения войны, а также оборону Украины и двустороннее сотрудничество, в частности экономическое, в рамках заключенного соглашения.

«Была очень теплая и конструктивная встреча Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Много обсудили вопросов относительно будущего мировой безопасности, проговорили пути завершения войны. Также говорили об обороне Украины и сотрудничестве, в том числе и экономическом в рамках соглашения. Мы благодарим президента США, весь американский народ за поддержку нашей страны. Правда и справедливость всегда побеждают», - отметил Ермак.

Фото: Telegram / Андрей Ермак

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Дональд Трамп Владимир Зеленский офис президента Андрей Ермак переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин подготовил изменения в закон о бюджете-2025 – кого они затронут

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на оборону.

«Ты психически больна, тебя нужно лечить», — суд наказал учительницу, которая травила ученицу за нетрадиционную сексуальную ориентацию

После публичного обсуждения сексуальной ориентации во время классного часа, ученица перестала посещать школу и стала плохо учиться, хотя раньше была отличницей.

На встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные лица с обеих сторон, фото

Офис Президента показал, кто присутствовал на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, фото.

Из раздела «руководство» сайта Офиса Генпрокурора исчезла информация об еще одном заместителе Генпрокурора

Информация о заместителе Генпрокурора Антоне Войтенко удалена из раздела «руководство» сайта ОГП.

Кабмин изменил процедуру предоставления доступа к ЕГР и Реестру недвижимости

В определенных случаях фактическое местонахождение органа будет сначала проверять и подтверждать областная военная администрация.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду