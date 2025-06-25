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Була дуже тепла розмова – Андрій Єрмак опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом

18:11, 25 червня 2025
На зустрічі Зеленського з Трампом були присутні Умєров, Сибіга та Єрмак, фото.
Була дуже тепла розмова – Андрій Єрмак опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
Фото: Telegram / Андрій Єрмак
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Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про теплу і конструктивну зустріч Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Під час переговорів сторони обговорили ключові питання глобальної безпеки, шляхи завершення війни, а також оборону України та двосторонню співпрацю, зокрема економічну, в рамках укладеної угоди.

«Була дуже тепла і конструктивна зустріч Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в рамках угоди. Ми дякуємо президенту США, всьому американському народу за підтримку нашої країни. Правда і справедливість завжди перемагають», – зазначив Єрмак.

Фото: Telegram / Андрій Єрмак

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США Дональд Трамп Володимир Зеленський офіс президента Андрій Єрмак переговори

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