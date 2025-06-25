У ТЦК нагадали, що означають статуси в Резерв+ та алгоритм дій у кожному випадку

Рівненський обласний ТЦК та СП нагадав, що застосунок «Резерв+» надає користувачам можливість переглядати свій статус у системі військового обліку.
Ось значення окремих повідомлень та алгоритм дій у кожному випадку:
«Виявлені порушення правил військового обліку»
Цей статус з’являється у разі виявлення порушень облікових вимог. Якщо рамка повідомлення має червоний колір — це сигнал, що на особу вже направлено запит до Національної поліції для доставки до ТЦК та СП.
Що робити: не зволікайте — негайно зверніться до свого ТЦК за місцем обліку.
«Потребує уточнення»
Це означає, що особа є у реєстрі Оберіг, але не прикріплена до жодного ТЦК.
Що робити: зверніться до ТЦК за місцем реєстрації, подайте необхідні документи.
Для зручності можете записатися через електронну чергу.
Після оновлення ваших даних у реєстрі, статус у застосунку зміниться автоматично.
«Виключений з обліку»
Такий статус надається:
Що потрібно знати: ці громадяни не підлягають обов’язкам військовозобов’язаних.
Для військовослужбовців діє окремий застосунок - Армія+.
«Знятий з обліку»
Статус застосовується у випадках, якщо особа:
▪️ змінила місце проживання в межах України,
▪️ призвана або прийнята на службу,
▪️ направлена для відбування покарання або зарахована до резерву,
▪️ в інших випадках — за рішенням уповноважених державних органів.
«Дані в реєстрі Оберіг не знайдено»
Це означає, що відомості про вас не внесено до реєстру або вони внесені з помилками.
Що робити: зверніться до ТЦК, у якому перебуваєте на обліку, для перевірки та внесення/уточнення даних.
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