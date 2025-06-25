У ТЦК нагадали, що означають статуси в Резерв+ та алгоритм дій у кожному випадку

У Резерв+ можуть бути наступні статуси: виявлені порушення правил військового обліку, потребує уточнення, виключений з обліку, знятий з обліку та дані в реєстрі Оберіг не знайдено.

Фото: ТЦК

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Рівненський обласний ТЦК та СП нагадав, що застосунок «Резерв+» надає користувачам можливість переглядати свій статус у системі військового обліку.

Ось значення окремих повідомлень та алгоритм дій у кожному випадку:

«Виявлені порушення правил військового обліку»

Цей статус з’являється у разі виявлення порушень облікових вимог. Якщо рамка повідомлення має червоний колір — це сигнал, що на особу вже направлено запит до Національної поліції для доставки до ТЦК та СП.

Що робити: не зволікайте — негайно зверніться до свого ТЦК за місцем обліку.

«Потребує уточнення»

Це означає, що особа є у реєстрі Оберіг, але не прикріплена до жодного ТЦК.

Що робити: зверніться до ТЦК за місцем реєстрації, подайте необхідні документи.

Для зручності можете записатися через електронну чергу.

Після оновлення ваших даних у реєстрі, статус у застосунку зміниться автоматично.

«Виключений з обліку»

Такий статус надається:

тим, хто досяг граничного віку перебування на військовому обліку;

у разі припинення громадянства України;

у разі визнання за рішенням суду особи померлою.

Що потрібно знати: ці громадяни не підлягають обов’язкам військовозобов’язаних.

Для військовослужбовців діє окремий застосунок - Армія+.

«Знятий з обліку»

Статус застосовується у випадках, якщо особа:

▪️ змінила місце проживання в межах України,

▪️ призвана або прийнята на службу,

▪️ направлена для відбування покарання або зарахована до резерву,

▪️ в інших випадках — за рішенням уповноважених державних органів.

«Дані в реєстрі Оберіг не знайдено»

Це означає, що відомості про вас не внесено до реєстру або вони внесені з помилками.

Що робити: зверніться до ТЦК, у якому перебуваєте на обліку, для перевірки та внесення/уточнення даних.

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