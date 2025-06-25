В ТЦК напомнили, что означают статусы в Резерв+ и алгоритм действий в каждом из них

Ровенский областной ТЦК и СП напомнил, что приложение «Резерв+» предоставляет пользователям возможность просматривать свой статус в системе воинского учета.
Вот значения отдельных уведомлений и алгоритм действий в каждом случае:
«Выявлены нарушения правил воинского учета»
Этот статус появляется в случае обнаружения нарушений учетных требований. Если рамка уведомления окрашена в красный цвет — это сигнал, что на лицо уже направлен запрос в Национальную полицию для доставки в ТЦК и СП.
Что делать: не медлите — немедленно обратитесь в свой ТЦК по месту учета.
«Требует уточнения»
Это означает, что лицо есть в реестре «Оберіг», но не прикреплено ни к одному ТЦК.
Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации, подайте необходимые документы.
Для удобства можно записаться через электронную очередь.
После обновления ваших данных в реестре, статус в приложении изменится автоматически.
«Исключен с учета»
Такой статус присваивается:
Что нужно знать: эти граждане не подлежат обязанностям военнообязанных.
Для военнослужащих действует отдельное приложение — Армія+.
«Снят с учета»
Статус применяется в случаях, если лицо:
▪️ сменило место жительства в пределах Украины,
▪️ призвано или принято на службу,
▪️ направлено для отбывания наказания или зачислено в резерв,
▪️ в других случаях — по решению уполномоченных государственных органов.
«Данные в реестре «Оберіг» не найдены»
Это означает, что сведения о вас не внесены в реестр или внесены с ошибками.
Что делать: обратитесь в ТЦК, где вы состоите на учете, для проверки и внесения/уточнения данных.
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