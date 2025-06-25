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В ТЦК напомнили, что означают статусы в Резерв+ и алгоритм действий в каждом из них

23:32, 25 июня 2025
В Резерв+ могут отображаться следующие статусы: выявлены нарушения правил воинского учета, требует уточнения, исключен с учета, снят с учета, а также данные в реестре «Оберіг» не найдены.
В ТЦК напомнили, что означают статусы в Резерв+ и алгоритм действий в каждом из них
Фото: ТЦК
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Ровенский областной ТЦК и СП напомнил, что приложение «Резерв+» предоставляет пользователям возможность просматривать свой статус в системе воинского учета.

Вот значения отдельных уведомлений и алгоритм действий в каждом случае:

«Выявлены нарушения правил воинского учета»

Этот статус появляется в случае обнаружения нарушений учетных требований. Если рамка уведомления окрашена в красный цвет — это сигнал, что на лицо уже направлен запрос в Национальную полицию для доставки в ТЦК и СП.

Что делать: не медлите — немедленно обратитесь в свой ТЦК по месту учета.

«Требует уточнения»

Это означает, что лицо есть в реестре «Оберіг», но не прикреплено ни к одному ТЦК.

Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации, подайте необходимые документы.

Для удобства можно записаться через электронную очередь.

После обновления ваших данных в реестре, статус в приложении изменится автоматически.

«Исключен с учета»

Такой статус присваивается:

  • тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете;
  • в случае прекращения гражданства Украины;
  • в случае признания лица умершим по решению суда.

Что нужно знать: эти граждане не подлежат обязанностям военнообязанных.

Для военнослужащих действует отдельное приложение — Армія+.

«Снят с учета»

Статус применяется в случаях, если лицо:

▪️ сменило место жительства в пределах Украины,

▪️ призвано или принято на службу,

▪️ направлено для отбывания наказания или зачислено в резерв,

▪️ в других случаях — по решению уполномоченных государственных органов.

«Данные в реестре «Оберіг» не найдены»

Это означает, что сведения о вас не внесены в реестр или внесены с ошибками.

Что делать: обратитесь в ТЦК, где вы состоите на учете, для проверки и внесения/уточнения данных.

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ТЦК мобилизация Резерв+ военнообязанный воинский учет

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