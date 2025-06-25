Экоконтроль по-новому – правительство одобрило стратегию реформы экологического надзора до 2029 года

Реформа предусматривает конкурентные зарплаты, прозрачные конкурсы, страхование инспекторов, профессиональное развитие и трудоустройство ветеранов войны.

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Кабинет Министров одобрил Стратегию реформирования системы государственного надзора в сфере охраны окружающей среды на период до 2029 года и операционный план ее реализации на 2025-2027 годы. Об этом сообщила Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

По ее словам, решение демонстрирует готовность Украины к внедрению реформы перед ЕС и международными партнерами. Следующими шагами станут законодательные изменения, принятие правительственных актов и запуск пилотных проектов в Полесском, Юго-Западном и Центральном округах экологической инспекции.

Реформа предусматривает переход от карательной к превентивной модели экоконтроля, направленной на предотвращение вреда окружающей среде, использование современных технологий и усиление ответственности за экологические нарушения. В частности, планируется ввести риск-ориентированный подход к проверкам, который соответствует европейским стандартам.

Ключевые направления стратегии:

- Устранение дублирования функций экологического надзора и объединение их в едином органе.

- Установление принципа неотвратимой ответственности за вред окружающей среде, включая ее устранение, а не только уплату штрафов.

- Реорганизация Государственной экологической инспекции по эколого-ресурсным и эколого-техногенным принципам.

- Модернизация материальной базы, в частности создание лабораторий с европейскими стандартами для более широких исследований и сбора доказательств.

- Создание службы оперативного реагирования, которая будет работать круглосуточно, с тестированием в пилотных проектах.

Гринчук подчеркнула важность инвестиций в кадровый потенциал. «Для нас важны инвестиции в человеческий капитал. Реформа невозможна без квалифицированных и мотивированных кадров. Кроме конкурентной зарплаты, прозрачных конкурсов на занятие должностей, страхование жизни и трудоспособности инспекторов, будет введена система профессионального развития и непрерывной системы повышения квалификации инспекторов. Также особое внимание будет уделено трудоустройству ветеранов войны. Спасибо своим коллегам, которые работали над подготовкой и согласованием Стратегии для ее принятия - это важный шаг, с которого начинается практическая реализация европейских практик экологического контроля в Украине», - отметила министр.

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