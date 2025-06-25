Практика судів
  1. В Україні

Екоконтроль по-новому – уряд схвалив стратегію реформи екологічного нагляду до 2029 року

18:43, 25 червня 2025
Реформа передбачає конкурентні зарплати, прозорі конкурси, страхування інспекторів, професійний розвиток та працевлаштування ветеранів війни.
Екоконтроль по-новому – уряд схвалив стратегію реформи екологічного нагляду до 2029 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію реформування системи державного нагляду у сфері охорони навколишнього середовища на період до 2029 року та операційний план її реалізації на 2025-2027 роки. Про це повідомила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

За її словами, рішення демонструє готовність України до впровадження реформи перед ЄС та міжнародними партнерами. Наступними кроками стануть законодавчі зміни, ухвалення урядових актів та запуск пілотних проектів у Поліському, Південно-Західному та Центральному округах екологічної інспекції.

Реформа передбачає перехід від каральної до превентивної моделі екоконтролю, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, використання сучасних технологій та посилення відповідальності за екологічні порушення. Зокрема, планується запровадити ризик-орієнтований підхід до перевірок, який відповідає європейським стандартам.

Ключові напрями стратегії:

  • Усунення дублювання функцій екологічного нагляду та об’єднання їх в єдиному органі.
  • Встановлення принципу невідворотної відповідальності за шкоду довкіллю, включаючи її усунення, а не лише сплату штрафів.
  • Реорганізація Державної екологічної інспекції за еколого-ресурсними та еколого-техногенними принципами.
  • Модернізація матеріальної бази, зокрема створення лабораторій із європейськими стандартами для ширших досліджень та збору доказів.
  • Створення служби оперативного реагування, яка працюватиме цілодобово, із тестуванням у пілотних проектах.

Гринчук підкреслила важливість інвестицій у кадровий потенціал. «Для нас важливі інвестиції у людський капітал. Реформа неможлива без кваліфікованих та мотивованих кадрів. Окрім конкурентної зарплати, прозорих конкурсів на зайняття посад, страхування життя та працездатності інспекторів, буде запроваджено систему професійного розвитку та безперервної системи підвищення кваліфікації інспекторів. Також особлива увага буде приділена працевлаштуванню ветеранів війни. Дякую своїм колегам, які працювали над підготовкою та узгодженням Стратегії задля її прийняття – це важливий крок, з якого починається практична реалізація європейських практик екологічного контролю в Україні», – зазначила міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.

Кабмін змінив процедуру надання доступу до ЄДР та Реєстру нерухомості

У певних випадках спочатку фактичне місцезнаходження органу буде перевіряти та підтверджувати обласна військова адміністрація.

Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу

До відбіркової комісії керівників прокуратур входив представник IDLO – організації, яка через зупинку фінансування Держдепом США раніше повідомила про паузу в реалізації проекту з участі у комісії з відбору резерву на керівні посади в органах прокуратури.

Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн

Кабмін пропонує підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, що дозволить збільшити посадові оклади в окружних прокуратурах

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео