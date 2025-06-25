Екоконтроль по-новому – уряд схвалив стратегію реформи екологічного нагляду до 2029 року

Реформа передбачає конкурентні зарплати, прозорі конкурси, страхування інспекторів, професійний розвиток та працевлаштування ветеранів війни.

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Кабінет Міністрів схвалив Стратегію реформування системи державного нагляду у сфері охорони навколишнього середовища на період до 2029 року та операційний план її реалізації на 2025-2027 роки. Про це повідомила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

За її словами, рішення демонструє готовність України до впровадження реформи перед ЄС та міжнародними партнерами. Наступними кроками стануть законодавчі зміни, ухвалення урядових актів та запуск пілотних проектів у Поліському, Південно-Західному та Центральному округах екологічної інспекції.

Реформа передбачає перехід від каральної до превентивної моделі екоконтролю, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, використання сучасних технологій та посилення відповідальності за екологічні порушення. Зокрема, планується запровадити ризик-орієнтований підхід до перевірок, який відповідає європейським стандартам.

Ключові напрями стратегії:

Усунення дублювання функцій екологічного нагляду та об’єднання їх в єдиному органі.

Встановлення принципу невідворотної відповідальності за шкоду довкіллю, включаючи її усунення, а не лише сплату штрафів.

Реорганізація Державної екологічної інспекції за еколого-ресурсними та еколого-техногенними принципами.

Модернізація матеріальної бази, зокрема створення лабораторій із європейськими стандартами для ширших досліджень та збору доказів.

Створення служби оперативного реагування, яка працюватиме цілодобово, із тестуванням у пілотних проектах.

Гринчук підкреслила важливість інвестицій у кадровий потенціал. «Для нас важливі інвестиції у людський капітал. Реформа неможлива без кваліфікованих та мотивованих кадрів. Окрім конкурентної зарплати, прозорих конкурсів на зайняття посад, страхування життя та працездатності інспекторів, буде запроваджено систему професійного розвитку та безперервної системи підвищення кваліфікації інспекторів. Також особлива увага буде приділена працевлаштуванню ветеранів війни. Дякую своїм колегам, які працювали над підготовкою та узгодженням Стратегії задля її прийняття – це важливий крок, з якого починається практична реалізація європейських практик екологічного контролю в Україні», – зазначила міністр.

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