З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.

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Як відомо, Генпрокурор Руслан Кравченко призначив трьох нових заступників Генпрокурора – Марію Вдовиченко, Максима Крима та Андрія Лещенка. Інформація про них вже відображається у розділі «керівництво» на сайті Офісу Генпрокурора.

Разом з тим, наразі у розділі «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора видалено інформацію про двох заступників Генпрокурора – Антона Войтенка та Вікторію Літвінову.

В той же час, на сайті ОГП вказана інформація про першого заступника Генпрокурора Олексія Хоменка та заступника Генпрокурора Ігоря Мустецу.

Нагадаємо, відповідно до закону про прокуратуру, Генеральний прокурор має першого заступника та не більше 5 заступників, у тому числі заступника Генпрокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Отже, крім заступника – керівника САП Олександра Клименка наразі закон дозволяє мати 4-х заступників та ще одного першого заступника. Власне, така ж кількість заступників Генерального прокурора відображена станом на 25 червня на сайті ОГП.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу. Також ми писали, що уряд може підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів прокурорів.

Автор: Наталя Мамченко

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