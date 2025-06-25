Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

17:54, 25 червня 2025
Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.
З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Генпрокурор Руслан Кравченко призначив трьох нових заступників Генпрокурора – Марію Вдовиченко, Максима Крима та Андрія Лещенка. Інформація про них вже відображається у розділі «керівництво» на сайті Офісу Генпрокурора.

Разом з тим, наразі у розділі «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора видалено інформацію про двох заступників Генпрокурора – Антона Войтенка та Вікторію Літвінову

В той же час, на сайті ОГП вказана інформація про першого заступника Генпрокурора Олексія Хоменка та заступника Генпрокурора Ігоря Мустецу.

Нагадаємо, відповідно до закону про прокуратуру, Генеральний прокурор має першого заступника та не більше 5 заступників, у тому числі заступника Генпрокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Отже, крім заступника – керівника САП Олександра Клименка наразі закон дозволяє мати 4-х заступників та ще одного першого заступника. Власне, така ж кількість заступників Генерального прокурора відображена станом на 25 червня на сайті ОГП.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу. Також ми писали, що уряд може підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів прокурорів. 

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

офіс генерального прокурора

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.

Кабмін змінив процедуру надання доступу до ЄДР та Реєстру нерухомості

У певних випадках спочатку фактичне місцезнаходження органу буде перевіряти та підтверджувати обласна військова адміністрація.

Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу

До відбіркової комісії керівників прокуратур входив представник IDLO – організації, яка через зупинку фінансування Держдепом США раніше повідомила про паузу в реалізації проекту з участі у комісії з відбору резерву на керівні посади в органах прокуратури.

Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн

Кабмін пропонує підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, що дозволить збільшити посадові оклади в окружних прокуратурах

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео