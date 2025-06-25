Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу

До відбіркової комісії керівників прокуратур входив представник IDLO – організації, яка через зупинку фінансування Держдепом США раніше повідомила про паузу в реалізації проекту з участі у комісії з відбору резерву на керівні посади в органах прокуратури.

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Наказом Генерального прокурора Руслана Кравченка від 24 червня №148 визнано такими, що втратили чинність, накази Генпрокурора:

про затвердження Положення про порядок добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення адміністративних посад в органах прокуратури України від 14.10.2024 №236;

про створення Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення адміністративних посад в органах прокуратури України від 22.10.2024 №246;

про створення робочої групи для забезпечення роботи Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву від 5.12.2024 №302.

Слід зауважити, що до складу комісії з відбору керівників прокуратур, затвердженого наказом №246, входили делеговані міжнародними та неурядовими організаціями, проектами міжнародно-технічної допомоги представники Сергій Дрозач, Людмила Вигівська та Євген Крапивін.

Двоє з них – від IDLO. Так, Людмила Вигівська була експертом Міжнародної організації розвитку права (IDLO), а Сергій Дрозач є керівником юридичної групи IDLO в Україні.

Як писала «Судово-юридична газета», у січні 2025 року голова представництва IDLO в Україні Леван Дучідзе надіслав до Офісу Генпрокурора листа, в якому повідомив, що через зупинку фінансування проектів Державним департаментом США, «на паузі» відтепер наступні проекти:

обов’язкова атестація прокурорів (триває з перервами з 2019 року)

участь у комісії з відбору резерву на адміністративні посади в органах прокуратури (створена у 2024 році з не зовсім зрозумілою метою)

впровадження рекомендацій щодо реформування та оптимізації прокуратури, що випливають із функціонального аналізу прокуратури тощо.

Загалом було зупинено фінансування низки проектів, пов’язаних з так званою «реформою прокуратури» на мільйони доларів.

З 2023 року проект IDLO також активно займається питаннями судової реформи, зокрема саме проект IDLO наполягав на встановленні бар’єру у 75% від максимально можливої кількості балів за етап тестування на когнітивні здібності під час конкурсів на посади суддів ВАКС, АП ВАКС та апеляційних судів у 2023-2024 роках. Втім, законодавцям цей бар’єр потім довелося скасовувати через ризик взагалі не досягти результату від конкурсу до ВАКС.

Також ми писали, що Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам. Відповідно до плану закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги виконавцем проекту була визначена IDLO.

Нагадаємо, раніше Руслан Кравченко пояснив, чому ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву.

«Ідея, закладена в ініціативу, правильна: створити прозорий і справедливий механізм добору керівників органів прокуратури. Однак, пілотний проект по впровадженню цієї ініціативи не виконав свого основного завдання. Окрім того, процедури виявилися надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними», зазначив він.

За словами Руслана Кравченка, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

«У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне — у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу. Мені потрібні люди, які здатні діяти, а не витрачати роки на узгодження і малювання презентацій», підкреслив він.

В той же час Генпрокурор відмітив, що він виступає за прозорий, заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади.

«Власне, тому ми переходимо до розробки відповідних змін до законодавства, як це передбачено ініціативою ЄС «Ukraine Facility», і прийняття спеціального закону з урахуванням кращих європейських стандартів. Саме такий принцип відбору визначений Законом України «Про прокуратуру» (ст. 29 прим. 1) щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей процес буде проходити у відкритий спосіб, із залученням міжнародних експертів та після консультацій з Венеціанською комісією.

Ми врахували всі недоліки пілоту. Тепер наше завдання: закріпити ефективний, реалістичний і працюючий механізм добору, який справді служитиме інтересам держави», додав Руслан Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

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