Нині вирішується доля 6 фінансованих США проектів Офісу Генпрокурора вартістю 89 млн доларів — Голос Америки

Йдеться про фінансування за рахунок допомоги різних питань, зокрема, і про антикорупційні ініціативи та реформу системи прокуратури України.

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Згідно з документом про фінансування та скорочення допомоги США, з яким ознайомилося агентство Reuters, нині вирішується доля 6 фінансованих США проектів Офісу Генпрокурора України вартістю 89 мільйонів доларів. Про це повідомляє Голос Америки.

Як зазначає видання, фінансування принаймні 5 з цих проектів уже заморожене. Йдеться про фінансування за рахунок допомоги різних питань, зокрема, і про антикорупційні ініціативи та реформу системи прокуратури України.

Одне з джерел, яке працює над залученням іноземних юридичних експертів в Україну, повідомило: «У деяких партнерів більше немає грошей, щоб заплатити своїм співробітникам».

Два з перерахованих проектів фінансувалися USAID, три — Міжнародним бюро з питань боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement) та один — безпосередньо Державним департаментом, зазначено в документі.

Згідно з двома джерелами, серед наслідків замороження видатків – зупинка роботи майже 40 експертів міжнародної кримінально-правової ініціативи університету Джорджтаун (Georgetown University International Criminal Justice Initiative), головної організації-виконавця ACА.

Слід зауважити, що, як випливає з даних Кабміну програма вартувала 9,99 млн доларів США. Бенефіціаром по програмі 5092-02 «Посилення зусиль України у боротьбі з безкарністю та покращення стандартів правосуддя та притягнення до відповідальності» виступає Офіс Генпрокурора.

Також, вочевидь, йдеться про програму 5190-03 «Підтримка реформи сектору кримінальної юстиції в Україні (фаза VII)» загальною вартістю 13,67 млн доларів США. Виконавцями тут виступали Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні та Міжнародна організація права розвитку (ІDLО).

Ще одну програму 5598 «Посилення спроможності антикорупційних органів у протидії високопосадовій корупції в Україні» на 4 млн доларів виконував Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні. За даними Кабміну, бенефіціарами у ній виступали НАБУ та ОГП.

Ще 2,5 млн доларів було виділено на програму «Підтримка українських Мобільних команд правосуддя/Support for Ukrainian Mobile Justice Teams», де виконавцем виступає Stichting Global Rights Compliance Foundation.

Разом із тим, ще існує низка проектів, в яких отримувачем виступає Офіс Генпрокурора, і які фінансуються за рахунок європейських партнерів.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», процес реформування української прокуратури, який триває вже більше десяти років, але особливо активно – з 2019 року, відтепер поставлено «на паузу».

Про це свідчить лист міжнародного проекту матеріальної технічної допомоги «Міжнародна організація права розвитку» (IDLO), який проект 31 січня 2025 року надіслав в. о. Генерального прокурора Олексію Хоменко.

Нагадаємо, що проект IDLO перш за все відомий в Україні своєю участю у реформуванні органів прокуратури, підтримкою масштабної атестації прокурорів у 2019-2021 роках та забезпеченням конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

З 2023 року проект IDLO також активно займається питаннями судової реформи, зокрема саме проект IDLO наполягав на встановленні бар’єру у 75% від максимально можливої кількості балів за етап тестування на когнітивні здібності під час конкурсів на посади суддів ВАКС, АП ВАКС та апеляційних судів у 2023-2024 роках.

Однак, судячи з листа на ім’я в. о. Генпрокурора, відтепер, принаймні у питаннях реформування прокуратури, наступить перерва.

Причина – припинення фінансування процесу реформування внаслідок рішення Державного департаменту США.

Автор: Наталя Мамченко

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