Мін’юст запустив нову Систему збору даних про виконання судових рішень

17:44, 4 грудня 2025
У новому розділі доступні дані про примусове виконання рішень, починаючи з 2022 року.
Мін’юст запустив нову Систему збору даних про виконання судових рішень
На офіційному сайті Міністерства юстиції з’явився новий розділ — «Система збору даних про виконання судових рішень», у якому зібрана актуальна та архівна інформація щодо виконання рішень судів та інших державних органів. Створення цього інструменту передбачено Планом України (Ukraine Facility) та спрямоване на підвищення прозорості у сфері виконавчого провадження.

У новому розділі доступні дані про примусове виконання рішень, починаючи з 2022 року. Система містить:

  • інформацію про органи та осіб, відповідальних за примусове виконання судових рішень і рішень інших органів;
  • відомості про рівень цифровізації виконавчого провадження;
  • показники діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Мін’юст також оприлюднив статистику за перше півріччя 2025 року. Державні виконавці отримали 2 314 403 виконавчі документи про стягнення до бюджету за соціально важливими категоріями — це 54,5% від загальної кількості проваджень, що надійшли до виконання. Серед них:

  • 874 257 (20,6%) — стягнення боргу з ЄСВ;
  • 213 056 (5%) — стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху;
  • 541 045 (12,7%) — стягнення аліментів;
  • 354 147 (8,3%) — стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Повну статистику можна переглянути в новій Системі збору даних про виконання судових рішень.

