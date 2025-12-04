Мін’юст запустив нову Систему збору даних про виконання судових рішень

У новому розділі доступні дані про примусове виконання рішень, починаючи з 2022 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На офіційному сайті Міністерства юстиції з’явився новий розділ — «Система збору даних про виконання судових рішень», у якому зібрана актуальна та архівна інформація щодо виконання рішень судів та інших державних органів. Створення цього інструменту передбачено Планом України (Ukraine Facility) та спрямоване на підвищення прозорості у сфері виконавчого провадження.

У новому розділі доступні дані про примусове виконання рішень, починаючи з 2022 року. Система містить:

інформацію про органи та осіб, відповідальних за примусове виконання судових рішень і рішень інших органів;

відомості про рівень цифровізації виконавчого провадження;

показники діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Мін’юст також оприлюднив статистику за перше півріччя 2025 року. Державні виконавці отримали 2 314 403 виконавчі документи про стягнення до бюджету за соціально важливими категоріями — це 54,5% від загальної кількості проваджень, що надійшли до виконання. Серед них:

874 257 (20,6%) — стягнення боргу з ЄСВ;

213 056 (5%) — стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху;

541 045 (12,7%) — стягнення аліментів;

354 147 (8,3%) — стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Повну статистику можна переглянути в новій Системі збору даних про виконання судових рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.