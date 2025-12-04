Минюст запустил новую Систему сбора данных об исполнении судебных решений
На официальном сайте Министерства юстиции появился новый раздел — «Система сбора данных об исполнении судебных решений», в котором собрана актуальная и архивная информация об исполнении решений судов и других государственных органов. Создание этого инструмента предусмотрено Планом Украины (Ukraine Facility) и направлено на повышение прозрачности в сфере исполнительного производства.
В новом разделе доступны данные о принудительном исполнении решений, начиная с 2022 года. Система содержит:
- информацию об органах и лицах, ответственных за принудительное исполнение судебных решений и решений других органов;
- сведения об уровне цифровизации исполнительного производства;
- показатели деятельности органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей.
Минюст также обнародовал статистику за первое полугодие 2025 года. Государственные исполнители получили 2 314 403 исполнительных документа о взыскании в бюджет по социально важным категориям — это 54,5% от общего количества производств, поступивших к исполнению. Среди них:
- 874 257 (20,6%) — взыскание долга по ЕСВ;
- 213 056 (5%) — взыскание штрафов в сфере безопасности дорожного движения;
- 541 045 (12,7%) — взыскание алиментов;
- 354 147 (8,3%) — взыскание задолженности за коммунальные услуги.
Полную статистику можно просмотреть в новой Системе сбора данных об исполнении судебных решений.
