Минюст запустил новую Систему сбора данных об исполнении судебных решений

На официальном сайте Министерства юстиции появился новый раздел — «Система сбора данных об исполнении судебных решений», в котором собрана актуальная и архивная информация об исполнении решений судов и других государственных органов. Создание этого инструмента предусмотрено Планом Украины (Ukraine Facility) и направлено на повышение прозрачности в сфере исполнительного производства.

В новом разделе доступны данные о принудительном исполнении решений, начиная с 2022 года. Система содержит:

информацию об органах и лицах, ответственных за принудительное исполнение судебных решений и решений других органов;

сведения об уровне цифровизации исполнительного производства;

показатели деятельности органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей.

Минюст также обнародовал статистику за первое полугодие 2025 года. Государственные исполнители получили 2 314 403 исполнительных документа о взыскании в бюджет по социально важным категориям — это 54,5% от общего количества производств, поступивших к исполнению. Среди них:

874 257 (20,6%) — взыскание долга по ЕСВ;

213 056 (5%) — взыскание штрафов в сфере безопасности дорожного движения;

541 045 (12,7%) — взыскание алиментов;

354 147 (8,3%) — взыскание задолженности за коммунальные услуги.

Полную статистику можно просмотреть в новой Системе сбора данных об исполнении судебных решений.

