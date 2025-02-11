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В настоящее время решается судьба 6 финансируемых США проектов Офиса Генпрокурора стоимостью 89 млн долларов —Голос Америки

11:20, 11 февраля 2025
Речь идет о финансировании за счет помощи разных вопросов, в частности, и об антикоррупционных инициативах и реформе системы прокуратуры Украины.
В настоящее время решается судьба 6 финансируемых США проектов Офиса Генпрокурора стоимостью 89 млн долларов —Голос Америки
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Согласно документу о финансировании и сокращении помощи США, с которым ознакомилось агентство Reuters, сейчас решается судьба 6 финансируемых США проектов Офиса Генпрокурора Украины стоимостью 89 миллионов долларов. Об этом сообщает Голос Америки.

Как отмечает издание, финансирование, по крайней мере, 5 из этих проектов уже заморожено. Речь идет о финансировании за счет помощи разных вопросов, в частности, и об антикоррупционных инициативах и реформе системы прокуратуры Украины.

Один из источников, работающий над привлечением иностранных юридических экспертов в Украину, сообщил: «У некоторых партнеров больше нет денег, чтобы заплатить своим сотрудникам».

Два из перечисленных проектов финансировались USAID, три — Международным бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельностью (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement) и один непосредственно Государственным департаментом, указано в документе.

Согласно двум источникам, среди последствий заморозки расходов – остановка работы почти 40 экспертов международной уголовно-правовой инициативы Джорджтаунского университета (Georgetown University International Criminal Justice Initiative), главной организации-исполнителя ACA.

Следует заметить, что, как следует из данных Кабмина, программа стоила 9,99 млн долларов США. Бенефициаром по программе 5092-02 «Ужесточение усилий Украины в борьбе с безнаказанностью и улучшение стандартов правосудия и привлечение к ответственности» выступает Офис Генпрокурора.

Также, очевидно, речь идет о программе 5190-03 «Поддержка реформы сектора уголовной юстиции в Украине (фаза VII)» общей стоимостью 13,67 млн ​​долларов США. Исполнителями выступали Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине и Международная организация права развития (IDLO).

Еще одну программу 5598 «Усиление способности антикоррупционных органов в противодействии высокопоставленной коррупции в Украине» на 4 млн долларов выполнял Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине. По данным Кабмина, бенефициарами в нем выступали НАБУ и ОГП.

Еще 2,5 млн долларов было выделено на программу «Поддержка украинских мобильных команд правосудия/Support for Ukrainian Mobile Justice Teams», где исполнителем выступает Stichting Global Rights Compliance Foundation.

Вместе с тем еще существует ряд проектов, в которых получателем выступает Офис Генпрокурора, и которые финансируются за счет европейских партнеров.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс реформирования украинской прокуратуры, который длится уже более десяти лет, но особенно активно – с 2019 года, теперь поставлен «на паузу».

Об этом свидетельствует письмо международного проекта материальной технической помощи «Международная организация права развития» (IDLO), которое проект 31 января 2025 года направил и. о. Генерального прокурора Алексею Хоменко.

Напомним, что проект IDLO, прежде всего, известен в Украине своим участием в реформировании органов прокуратуры, поддержкой масштабной аттестации прокуроров в 2019-2021 годах и обеспечением конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

С 2023 года проект IDLO также активно занимается вопросами судебной реформы, в частности именно IDLO настаивал на установлении барьера в 75% от максимально возможного количества баллов за этап тестирования на когнитивные способности во время конкурсов на должности судей ВАКС, АП ВАКС и апелляционных судов в 2023-2024 годах.

Однако, судя по письму на имя и. о. Генпрокурора, отныне, по крайней мере, в вопросах реформирования прокуратуры, наступит перерыв.

Причина – прекращение финансирования процесса реформирования по решению Государственного департамента США.

Автор: Наталя Мамченко

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Речь идет о финансировании за счет помощи разных вопросов, в частности, и об антикоррупционных инициативах и реформе системы прокуратуры Украины.

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