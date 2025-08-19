Практика судов
В Украину вернули тела 1000 погибших воинов — среди них те, кто умер в плену

14:48, 19 августа 2025
Среди возвращенных тел — пятеро украинских военных, погибших в плену, хотя они числились в списках пленных «тяжелораненых и тяжелобольных».
В Украину вернули тела 1000 погибших воинов — среди них те, кто умер в плену
В Украину вернули тела 1000 погибших военнослужащих. Репатриационные мероприятия прошли в рамках предварительных договоренностей между Украиной и РФ. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что среди репатриированных пять тел украинских военнослужащих, погибших в российском плену. Они были в списках «тяжелораненых и тяжелобольных» пленных и должны были быть обменены в рамках стамбульских договоренностей.

"Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на неотложном увольнении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан", - отметили в Координационном штабе.

Из числа возвращенных "на щите" – защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", – рассказали в Координационном штабе.

