В Украину вернули тела 1000 погибших воинов — среди них те, кто умер в плену

Среди возвращенных тел — пятеро украинских военных, погибших в плену, хотя они числились в списках пленных «тяжелораненых и тяжелобольных».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украину вернули тела 1000 погибших военнослужащих. Репатриационные мероприятия прошли в рамках предварительных договоренностей между Украиной и РФ. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что среди репатриированных пять тел украинских военнослужащих, погибших в российском плену. Они были в списках «тяжелораненых и тяжелобольных» пленных и должны были быть обменены в рамках стамбульских договоренностей.

"Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на неотложном увольнении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан", - отметили в Координационном штабе.

Из числа возвращенных "на щите" – защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", – рассказали в Координационном штабе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.