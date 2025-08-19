Практика судів
В Україну повернули тіла 1000 загиблих воїнів — серед них є ті, хто помер у полоні

14:48, 19 серпня 2025
Серед повернених тіл — п’ятеро українських військових, які загинули в полоні, хоча вони значилися у списках полонених «тяжкопоранених і важкохворих
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
В Україну повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців. Репатріаційні заходи відбулися в рамках попередніх домовленостей між Україною та РФ. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що серед репатрійованих є п’ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні. Вони були у списках «тяжкопоранених і важкохворих» полонених та повинні були бути обміняні в межах стамбульських домовленостей.

"Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян", - зазначили у Координаційному штабі.

З числа повернених "на щиті" – оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", – розповіли у Координаційному штабі.

