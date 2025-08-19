Денис Шмыгаль сообщил о подготовке запуска Defence City — экосистемы для поддержки оборонной промышленности

Министр обороны Денис Шмыгаль назвал новые подходы к управлению и инновациям в сфере обороны.

Во время публичной презентации программы правительства министр обороны Денис Шмыгаль определил безопасность и оборону как приоритетные направления работы ведомства, а также отметил, что не менее 50% средств на вооружение должны получать украинские предприятия.

Шмигаль отметил, что Минобороны стимулирует развитие производства и внедряет механизмы Build with Ukraine и Build in Ukraine, "датскую модель", а еще готовится запуск "Defence City" - экосистемы для поддержки критически важных производителей ОПК.

Шмигаль подчеркнул важность усиления международной поддержки Украины, в частности, благодаря новым инструментам PURL и SAFE. К инициативе SAFE в объеме 150 млрд евро уже присоединились 18 государств, которые вместе с Украиной смогут реализовывать совместные проекты по закупке вооружений.

"Изменяем подходы к управлению, развиваем инновации, усиливаем взаимодействие с партнерами ради безопасного и мирного будущего", - сказал Шмыгаль.

