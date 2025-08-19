Денис Шмигаль повідомив про підготовку запуску Defence City — екосистеми для підтримки оборонної промисловості

Міністр оборони Денис Шмигаль окреслив нові підходи до управління та інновацій у сфері оборони.

Під час публічної презентації програми Уряду міністр оборони Денис Шмигаль визначив безпеку та оборону як пріоритетні напрями роботи відомства, а також наголосив, що не менше 50% коштів на озброєння повинні отримувати українські підприємства.

Також Шмигаль зазначив, що Міноборони стимулює розвиток виробництва та впроваджує механізми Build with Ukraine та Build in Ukraine, "данську модель", а ще готується запуск "Defence City" — екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК.

Шмигаль підкреслив важливість посилення міжнародної підтримки України, зокрема завдяки новим інструментам PURL та SAFE. До ініціативи SAFE обсягом 150 млрд євро вже приєдналися 18 держав, які разом з Україною зможуть реалізовувати спільні проекти із закупівлі озброєнь.

"Змінюємо підходи до управління, розвиваємо інновації, посилюємо взаємодію з партнерами задля безпечного й мирного майбутнього", — сказав Шмигаль.

