Україна і США планують переговори з участю військових, які «вивчатимуть карти» — Axios

У Майамі пройдуть переговори робочих груп США та України за участі військових, які «вивчатимуть карти» в рамках підготовки мирної угоди.

Уже цими вихідними між Україною та США може відбутися новий раунд переговорів у межах підготовки потенційної мирної угоди. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнане джерело.

За інформацією видання, переговори, ймовірно, пройдуть у Маямі.

До них залучать робочі групи за участі військових, які займатимуться аналізом карт.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що найближчі дні можуть відіграти ключову роль у досягненні миру.

