Украина и США планируют переговоры с участием военных, которые будут «изучать карты» — Axios

В Майами пройдут переговоры рабочих групп США и Украины с участием военных, которые «будут изучать карты» в рамках подготовки мирного соглашения.

Уже в эти выходные между Украиной и США может состояться новый раунд переговоров в рамках подготовки потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомлённый источник.

По информации издания, переговоры, вероятно, пройдут в Майами.

К ним привлекут рабочие группы с участием военных, которые будут заниматься анализом карт.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что ближайшие дни могут сыграть ключевую роль в достижении мира.

