Школа може нести відповідальність за булінг: суд в США розгляне справу про побиття дитини з аутизмом

Суд дозволив продовжити позов батьків, які стверджують, що школа проігнорувала загрози та не захистила 6-річного хлопчика під час поїздок шкільним автобусом.

Федеральний суд США дозволив продовжити розгляд позову батьків шестирічного хлопчика з аутизмом, якого двічі побили в шкільному автобусі. Позов подано проти шкільного округу та кількох його працівників, вказується у справі T.M. та S.M. проти East Stroudsburg Area School District.

Що відомо про інцидент

Хлопчик має аутизм, серйозні інтелектуальні порушення і не розмовляє. Він користувався спеціальним автобусом для дітей з особливими освітніми потребами.

За словами батьків:

у березні 2022 року після поїздки автобусом у дитини з’явилися подряпини та сліди травм;

школа не пояснила, що сталося, і не повідомила родину про можливий інцидент;

мати неодноразово просила посадити сина ближче до водія для безпеки, але її звернення ігнорували;

попри попередні сигнали, хлопчика знову посадили в автобус з іншим учнем, який мав історію агресивної поведінки.

У квітні 2022 року, за версією позову, той самий учень кілька хвилин бив хлопчика по обличчю. Напад, як стверджують батьки, відбувався на очах водія, який не втрутився одразу.

У чому звинувачують школу

Батьки вважають, що школа:

знала про небезпеку, але не вжила заходів;

не забезпечила належний нагляд у автобусі;

поставила дитину з інвалідністю в небезпечні умови.

У позові йдеться про можливу дискримінацію, недбалість і порушення права дитини на безпеку.

Що вирішив суд

Суд не визнав школу винною, але постановив, що частина претензій батьків виглядає достатньо серйозною, щоб справа розглядалася далі.

Суддя погодився, що якщо посадовці справді знали про ризик і нічого не зробили, це могло спричинити небезпеку для дитини. Деякі пункти позову суд відхилив, але дозволив батькам подати уточнену скаргу.

