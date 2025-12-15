  1. В мире
  2. / Судебная практика

Школа может нести ответственность за буллинг: суд в США рассмотрит дело об избиении ребенка с аутизмом

21:00, 15 декабря 2025
Суд разрешил продолжить иск родителей, которые утверждают, что школа проигнорировала угрозы и не защитила 6-летнего мальчика во время поездок на школьном автобусе.
Школа может нести ответственность за буллинг: суд в США рассмотрит дело об избиении ребенка с аутизмом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд США разрешил продолжить рассмотрение иска родителей шестилетнего мальчика с аутизмом, которого, по их словам, дважды избили в школьном автобусе. Иск подан против школьного округа и нескольких его сотрудников, говорится в деле T.M. и S.M. против East Stroudsburg Area School District.

Что известно об инциденте

Мальчик имеет аутизм, серьезные интеллектуальные нарушения и не разговаривает. Он пользовался специальным автобусом для детей с особыми образовательными потребностями.

По словам родителей:

  • в марте 2022 года после поездки на автобусе у ребенка появились царапины и следы травм;
  • школа не объяснила, что произошло, и не сообщила семье о возможном инциденте;
  • мать неоднократно просила посадить сына ближе к водителю в целях безопасности, однако ее обращения игнорировались;
  • несмотря на предыдущие сигналы, мальчика снова посадили в автобус с другим учеником, у которого была история агрессивного поведения.

В апреле 2022 года, согласно версии иска, тот же ученик в течение нескольких минут бил мальчика по лицу. Нападение, как утверждают родители, происходило на глазах водителя, который не вмешался сразу.

В чем обвиняют школу

Родители считают, что школа:

  • знала об опасности, но не приняла мер;
  • не обеспечила надлежащий надзор в автобусе;
  • поставила ребенка с инвалидностью в опасные условия.

В иске говорится о возможной дискриминации, халатности и нарушении права ребенка на безопасность.

Что решил суд

Суд не признал школу виновной, однако постановил, что часть претензий родителей выглядит достаточно серьезной, чтобы дело рассматривалось дальше.

Судья согласился с тем, что если должностные лица действительно знали о риске и ничего не предприняли, это могло создать опасность для ребенка. Некоторые пункты иска суд отклонил, но разрешил родителям подать уточненную жалобу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США дети нападение школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]