Школа может нести ответственность за буллинг: суд в США рассмотрит дело об избиении ребенка с аутизмом

Суд разрешил продолжить иск родителей, которые утверждают, что школа проигнорировала угрозы и не защитила 6-летнего мальчика во время поездок на школьном автобусе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд США разрешил продолжить рассмотрение иска родителей шестилетнего мальчика с аутизмом, которого, по их словам, дважды избили в школьном автобусе. Иск подан против школьного округа и нескольких его сотрудников, говорится в деле T.M. и S.M. против East Stroudsburg Area School District.

Что известно об инциденте

Мальчик имеет аутизм, серьезные интеллектуальные нарушения и не разговаривает. Он пользовался специальным автобусом для детей с особыми образовательными потребностями.

По словам родителей:

в марте 2022 года после поездки на автобусе у ребенка появились царапины и следы травм;

школа не объяснила, что произошло, и не сообщила семье о возможном инциденте;

мать неоднократно просила посадить сына ближе к водителю в целях безопасности, однако ее обращения игнорировались;

несмотря на предыдущие сигналы, мальчика снова посадили в автобус с другим учеником, у которого была история агрессивного поведения.

В апреле 2022 года, согласно версии иска, тот же ученик в течение нескольких минут бил мальчика по лицу. Нападение, как утверждают родители, происходило на глазах водителя, который не вмешался сразу.

В чем обвиняют школу

Родители считают, что школа:

знала об опасности, но не приняла мер;

не обеспечила надлежащий надзор в автобусе;

поставила ребенка с инвалидностью в опасные условия.

В иске говорится о возможной дискриминации, халатности и нарушении права ребенка на безопасность.

Что решил суд

Суд не признал школу виновной, однако постановил, что часть претензий родителей выглядит достаточно серьезной, чтобы дело рассматривалось дальше.

Судья согласился с тем, что если должностные лица действительно знали о риске и ничего не предприняли, это могло создать опасность для ребенка. Некоторые пункты иска суд отклонил, но разрешил родителям подать уточненную жалобу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.