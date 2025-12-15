У Києві з 16 грудня відновлюють рух трамваїв 14, 18 та автобуса 112 на Глибочицькій

З 16 грудня у Києві відновлять рух громадського транспорту за постійними схемами на вулиці Глибочицькій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 16 грудня у Києві відновлюють рух громадського транспорту на вулиці Глибочицькій за постійними схемами. Це пов’язано із завершенням ремонту трамвайних колій та перевлаштуванням контактної мережі на цій вулиці, зазначають у Департаменті транспортної інфраструктури.

Зокрема, на маршрути повертаються трамваї № 14 «Просп. Відрадний – Контрактова площа» та № 18 «Контрактова площа – вул. Старовокзальна», а також автобус № 112 «Вул. Микитенка – ст. м. «Лук’янівська».

Водночас із 16 грудня припиняє роботу тимчасовий автобусний маршрут № 14-Т «Просп. Відрадний – Контрактова площа», який було запроваджено на період проведення ремонтних робіт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.